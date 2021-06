«Ο Σα για αντικαταστάτης του Ρουί Πατρίτσιο στη Γουλβς»

Σε ένα πιθανό μεταγραφικό ντόμινο ενέπλεξε το όνομα του Ζοσέ Σα ο Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τονίζοντας ότι ο Πορτογάλος γκολκίπερ του Ολυμπιακού θα μπορούσε να είναι η επιλογή των ανθρώπων της Γουλβς για τη θέση κάτω από τα γκολπόστ σε περίπτωση που ο Ρουί Πατρίτσιο αποχωρήσει από την ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σε τιτίβισμά του αναφέρει ότι οι «λύκοι», που θα συνεχίσουν με Πορτογάλο προπονητή μετά την επικείμενη άφιξη του Μπρούνο Λάγκε, ενδέχεται να παραχωρήσουν τον έμπειρο τερματοφύλακα στη Ρόμα.

Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει κάτοικος Ρώμης ο Ρουί Πατρίτσιο ο Ιταλό ρεπόρτερ αναφέρει πως η Γουλβς θα μπορούσε ν’ αποκτήσει τον Σα, για ν’ αναπληρώσει το κενό κάτω από τα δοκάρια της.

Wolves have completed the agreement to announce Bruno Lage as new manager in the next days, just a matter of time. 🐺🟠 #Wolves



AS Roma are interested in Rui Patricio as potential new signing, Wolves ask for €12m price tag. José Sa could be his replacement. 🇵🇹 #Roma @SkySport