Αγγλία: Στον πάγκο της Μπόρνμουθ ο Ιραόλα που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό

Λίγες ώρες μετά την απόλυση του Γκάρι Ο΄Νιλ, η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τον διάδοχό του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, που θα είναι ο Αντονι Ιραόλα.

Ο Ισπανός προπονητής, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό -αλλά και για την Αλμερία-, συμφώνησε με τον αγγλικό σύλλογο για διετή συνεργασία.

Ο 41χρονος τεχνικός μόλις ολοκλήρωσε μία επιτυχή τριετή θητεία στον πάγκο της Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία ανέλαβε από τη δεύτερη κατηγορία και την οδήγησε στην άνοδο και την άνετη παραμονή επί δύο χρόνια στη La Liga.

Μάλιστα, τη σεζόν 2021-22 έφτασε με την ομάδα της Μαδρίτης ως τα ημιτελικά του Copa del Rey, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε διεκδικούσε μέχρι λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος θέση στην Ευρώπη.

Η Μπόρνμουθ ξεκίνησε την περσινή περίοδο ως ένα από τα φαβορί για υποβιβασμό από την Premier League, αλλά υπό τις οδηγίες του Γκάρι Ο΄Νιλ κατάφερε να εξασφαλίσει σχετικά εύκολα την παραμονή της.

Ένα σερί τεσσάρων ηττών στο φινάλε του πρωταθλήματος έριξε τους «τσέρις» στη 15η θέση της τελικής κατάταξης.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝