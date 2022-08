Ανακοινώθηκε από τη Ρόμα ο Καμαρά: «Ανυπομονώ να παίξω στο Ολίμπικο»

Κάτοικος «Ολίμπικο» έγινε κι επίσημα την Τετάρτη ο Μαντί Καμαρά, καθώς η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου μέσου από τον Ολυμπιακό.

Η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει τον δανεισμό του διεθνούς άσου από τη Γουινέα στους «τζιαλορόσι» για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2022-23), με οψιόν αγοράς του το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Καμαρά αποχαιρετά έτσι την Ελλάδα και τους «ερυθρόλευκους» μετά από τέσσερα χρόνια, διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε συνολικά σε 181 παιχνίδια (σε όλες τις διοργανώσεις), με απολογισμό 19 γκολ και 13 ασίστ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων στη Super League και ενός κυπέλλου Ελλάδας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η Ρόμα αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Θα είναι μια απαιτητική σεζόν, αλλά είμαι εδώ για να συμβάλω και να βοηθήσω την ομάδα σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχουμε. Βλέποντας το "Ολίμπικο" και τους οπαδούς των "τζιαλορόσι" ήταν υπέροχο, ανυπομονώ να παίξω για αυτούς».

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Mady Camara 🐺🇬🇳



The club is delighted to be able to confirm the signing of the Guinea international midfielder.



We do so while highlighting cases of missing children around the world - hoping awareness can help bring them home. 🙏#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/Rg12p1ZnuL