Ανακοινώθηκε από την Μπριζ ο Ζίνκερναγκελ

H Κλαμπ Μπριζ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φιλίπ Ζίνκερναγκελ από τον Ολυμπιακό.

Ο 28χρονος Δανός μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε πέρυσι στη Σταντάρ Λιέγης ως δανεικός από τους «ερυθρόλευκους», πραγματοποιώντας 12 γκολ σε 28 εμφανίσεις.

«Με τον Ζίνκερναγκελ η Μπριζ αποκτάει επιπλέον ανταγωνισμό και εμπειρία στην επιθετική γραμμή. Ο πρώην διεθνής με τις μικρές εθνικές της Δανίας υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του βελγικού συλλόγου.

Glad to have you here, Philip. 🤝🇩🇰