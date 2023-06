Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντιέγκο Μαρτίνεθ!

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης τη συμφωνία της με τον Ισπανό τεχνικό.

Στην ανακοίνωσή τους οι Πειραιώτες περιλαμβάνουν το πλήρες βιογραφικό του 42χρονου Ίβηρα, ο οποίος καλείται να ανασυγκροτήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου και να το επαναφέρει στο δρόμο της επιτυχίας, μετά την τρίτη θέση που κατέλαβε την περίοδο 2022-23.

Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Γεννημένος στο Βίγκο, στις 16 Δεκεμβρίου 1980, αφού αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομών της Θέλτα και στην Κάντιθ, σε ηλικία 20 ετών κίνησε τις διαδικασίες για την έναρξη της προπονητικής του θητείας.

Από το 2001 έως το 2006 σπούδασε Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, διάστημα κατά το οποίο διετέλεσε προπονητής των ομάδων Ιμπέριο Αλμπολότε και Αρένας ντε Αρμίγια. Τη διετία 2007-2009 ανέλαβε τη Μότριλ, με την οποία έφτασε πολύ κοντά στην άνοδο στη Segunda División B (τρίτη κατηγορία), επιτυγχάνοντας μάλιστα ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και ρεκόρ αγώνων χωρίς ήττα.

Αυτές οι επιτυχίες με την τοπική ομάδα της Γρανάδα οδήγησαν τον Μόντσι, τότε τεχνικό διευθυντή της Σεβίλλης, να τον εντάξει στην ομάδα του. Αρχικά στον τομέα της μεθοδολογίας και στη συνέχεια προπονητή στη Σεβίλλη Γ’ και στην ομάδα Νέων, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2012.

Ακολούθησε ο προβιβασμός του στην πρώτη ομάδα, με την οποία το 2014 ως μέλος του προπονητικού επιτελείου, υπό την καθοδήγηση του Ουνάι Έμερι, κατακτήθηκε το Europa League. Το 2014 ανέλαβε τη δεύτερη ομάδα της Σεβίλλης, την οποία αρχικά οδήγησε στην παραμονή και τη σεζόν 2015-2016 στον προβιβασμό στη Segunda División (δεύτερη κατηγορία).

Τον Ιούνιο του 2017 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Οσασούνα και τον Ιούνιο του 2018 εκείνη της Γρανάδα, με την οποία πέτυχε την απευθείας άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, με αποτέλεσμα να λάβει το βραβείο «Trofeo Miguel Muñoz», ως ο καλύτερος προπονητής της Segunda División.

Την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, ως ο νεότερος τεχνικός στη La Liga, κατόρθωσε να γράψει ιστορία με τη Γρανάδα, αφού για πρώτη φορά το κλαμπ της Ανδαλουσίας εξασφάλιζε έξοδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League).

Την ίδια σεζόν έφτασε με τη Γρανάδα έως τα ημιτελικά του ισπανικού Κυπέλλου (Copa del Rey), γνωρίζοντας από την Αθλέτικ Μπιλμπάο τον αποκλεισμό για τον τελικό λόγω του κανονισμού των εκτός έδρας γκολ. Το 2020-2021 κατέλαβε με τη Γρανάδα την ένατη θέση στη La Liga και την έφτασε έως τους «8» του Κυπέλλου και του Europa League.

Τον Μάιο του 2022 ανακοινώθηκε η πρόσληψή του στην Εσπανιόλ, την οποία καθοδήγησε σε 27 αγώνες στη La Liga και σε τέσσερις στο Copa Del Rey. Τον Απρίλιο του 2023 αποχώρησε από την ομάδα της Βαρκελώνης.

Καλή επιτυχία coach!».

