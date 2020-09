Ανακοίνωσε τον Εμβιλά ο Ολυμπιακός!

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Γιαν Εμβιλά, καθώς τη Δευτέρα οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γάλλου μέσου.

Ο 30χρονος άσος, που έμεινε ελεύθερος από την Σεντ Ετιέν, υπέγραψε τριετές συμβόλαιό με τους «ερυθρόλευκους» και έρχεται για να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στον χώρο της μεσαίας γραμμής των νταμπλούχων Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:



Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γιαν Εμβιλά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων. Ο 30χρονος μέσος (29/6/1990) είναι διεθνής με όλες τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ έχει αγωνιστεί στο γαλλικό, το ρωσικό, το ιταλικό και το αγγλικό πρωτάθλημα.



Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεν (2009-2013), της Ρούμπιν Καζάν (2013-2014, 2016-2018), της Ίντερ (2014-2015), της Σάντερλαντ (2015-2016) και της Σεντ Ετιέν (2018-2020).

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M'Vila! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6fJqJ3PSfH