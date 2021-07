«Δεν πέρασε τα ιατρικά τεστ ο Βάτσλικ»

Στον ισχυρισμό ότι ο Τόμας Βάτσλικ, ο οποίος αφίχθη την Κυριακή στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, κόπηκε στα ιατρικά, λόγω προβλήματος στο γόνατο, προχώρησε Άγγλος ρεπόρτερ με τιτίβισμά του,τονίζοντας ότι η μεταγραφή του Τσέχου γκολκίπερ στους Πειραιώτες είναι στον… αέρα.

«Ο Τόμας Βάτσλικ δεν πέρασε τα ιατρικά! Ο Ολυμπιακός θα αποφασίσει μετά την εκτέλεση περισσότερων τεστ. Εάν δεν μπορεί να τα περάσει, ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει νέο τερματοφύλακα» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ο Ronald Morgan.

Tomas #Vaclik has failed his medical for #Olympiacos!



They will make a decision after running more test.



If he can't pass, Olympiacos will looking for a new goalkeeper. pic.twitter.com/bjIkos2nHl