Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ελ Αραμπί

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί είναι ο «εκλεκτός» του Πέδρο Μαρτίνς για την «γραμμή κρούσης» του Ολυμπιακού. Ο 32χρονος Μαροκινός επιθετικός, συμφώνησε σε όλα με τους «ερυθρόλευκους» και η απόκτηση του ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που διατηρεί ο σύλλογος με το μήνυμα «Γιουσέφ Ελ Αραμπί καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».

Το αμέσως προσεχές διάστημα, ο Ελ Αραμπί, θα μεταβεί στην Αυστρία για να τεθεί στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς για τους αγώνες με την Βικτόρια Πλζεν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Ελ Αραμπί, άρχισε την καριέρα του στην Καέν και στην συνέχεια, αγωνίσθηκε στις Καέν, Αλ Χιλάλ, Γρανάδα και Αλ Ντουχαϊλ με συνολικό απολογισμό 158 γκολ σε 285 συμμετοχές, ενώ έχει σημειώσει και 15 γκολ σε 37 διεθνείς αναμετρήσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Το who is who

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, είναι γεννημένος στην Καέν της Γαλλίας, στις 3 Φεβρουαρίου 1987, ενώ αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής ομάδας του Μαρόκο.

Στην καριέρα του, μετρά 315 επίσημες συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 178 γκολ, μοιράζοντας 35 τελικές πάσες.

Ομάδες που έχει αγωνιστεί:

2008-2011: Καέν (Γαλλία)

2011-2012: Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία)

2012-2016: Γρανάδα (Ισπανία)

2016-2019: Αλ Ντουχάιλ (Κατάρ)».