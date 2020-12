Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Πόρτο

Πανέτοιμος είναι πλέον ο Ολυμπιακός για τον «τελικό» με την Πόρτο, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Oι Πειραιώτες οι οποίοι θα επιδιώξουν να πάρουν ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τη Μαρσέιγ (θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Σίτι) προκειμένου να καταλάβουν την τρίτη θέση του ομίλου και να συνεχίσουν στους «32» του Europa League, oλοκλήρωσαν χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία τους για το ματς με τους «δράκους».

Ο Πέδρο Μαρτίνς συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Πιο συγκεκριμένα την αποστολή των Πειραιωτών απαρτίζουν οι: Σα, Τζολάκης, Καραργύρης, Ραφίνια, Μπα, Σισέ, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Χολέμπας, Βινάγκρε, Σουρλής, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Ανδρούτσος, Καμαρά, Πέπε, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι, Φορτούνης, Σουντανί, Ελ Αραμπί.

