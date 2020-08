«Η Λίβερπουλ παρακολουθούσε τον Τσιμίκα τρία χρόνια»

Το μεγάλο άλμα στην καριέρα του θα κάνει ο Κώστας Τσίμίκας, καθώς από τη νέα σεζόν θα δηλώνει κάτοικος «Άνφιλντ».

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τους «ρεντς» για τη μεταγραφή του διεθνούς αριστερού οπισθοφύλακα, ο οποίος θα γίνει ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, μετά τον Σωτήρη Κυργιάκο, που θα φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο αξιόπιστος Ιταλός ρεπόρτερ του «Guardian», Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε ότι οι δύο ομάδες έχουν δώσει τα χέρια ώστε να μετακομίσει στο Μέρσεϊσαϊντ ο Τσιμίκας, τονίζοντας παράλληλα ότι ο 24χρονος μπακ θα υπογράψει με την ομάδα του Κλοπ συμβόλαιο μέχρι το 2025.

«Ο Κώστας Τσιμίκας θα είναι σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υπογράψει ως νέος παίκτης της Λίβερπουλ. Θα υπογράψει μέχρι τον Ιούνιο του 2025», επισήμανε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Kostas Tsimikas will be soon in UK to sign as new Liverpool player. He’s going to sign until June 2025. Contract details and then... here-we-go 🤝🔴 #LFC #transfers

Από τη μεριά του ο, επίσης, έγκυρος δημοσιογράφος του «Sky Sports», Κάβε Σολέκολ, αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι της Λίβερπουλ παρακολουθούσαν τον Τσιμίκα για τρία χρόνια.

«Η Λίβερπουλ ήθελε τον Τζαμάλ Λιούις, αλλά η Νόριτς δεν τον έδινε με λιγότερο από 20 εκατ. λίρες, έτσι υπογράψει τον Κώστα Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό αντί 11 εκατ. λίρες (12,1 εκατ. ευρώ). Η Λίβερπουλ θα επιμείνει με λογικό μπάτζετ αυτό το καλοκαίρι. Παρακολουθούν τον Τσιμίκα για τρία χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Feel for Jamal Lewis. Liverpool wanted him but Norwich wouldn't sell for less than £20m so they're signing Kostas Tsimikas from Olympiacos instead for £11m. Liverpool sticking to sensible budget this summer. They've been watching Tsimikas for three years