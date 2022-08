Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Ουί-Τζο Χουάνγκ

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Ουί-Τζο Χουάνγκ.

Το απόγευμα της Παρασκευής η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νοτιοκορεάτη στράικερ και την παραχώρησή του υπό μορφή δανεισμού για έναν χρόνο στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Το κόστος της μεταγραφής του ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ:

«H Nότιγχαμ Φόρεστ ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Ουί-Τζο Χουάνγκ από την Μπορντό. Ο διεθνής από τη Νότια Κορέα θα κατευθυνθεί άμεσα δανεικός στον πρωταθλητή Ελλάδας, Ολυμπιακό, για τη σεζόν 2022/23.

Ο 29χρονος έχει 47 συμμετοχές με τη χώρα και του και πήρε μεταγραφή στην Μπορντό από την Γκάμπα Οσάκα το 2019.

Από την άφιξή του στη Γαλλία, ο Ουί-Τζο έχει σκοράρει 29 γκολ, τα 11 από αυτά στο πρωτάθλημα της Ligue 1.

Ευχόμαστε στον Χουάνγκ κάθε καλό κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στην Ελλάδα».

