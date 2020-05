Μαρτίνς στο Twitter: «Θα κάνουμε κάθε φίλαθλο της ομάδας μας υπερήφανο»

Tον ενθουσιασμό του για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό για ακόμα δύο χρόνια εξέφρασε ο Πέδρο Μαρτίνς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επεκτείνω το συμβόλαιό μου με τον Ολυμπιακό. Είναι θέμα μεγάλης τιμής και υπευθυνότητας να οδηγείς αυτή την ομάδα, και θέλουμε να χτίσουμε πάνω στη δουλειά την οποία ξεκινήσαμε τον Μάιο του 2018. Είχαμε μια εξαιρετική χρονιά και θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για να κερδίσουμε τίτλους γι΄αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.

»Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη του σε εμένα και το επιτελείο μου, όπως και όλους τους πόρους που έχει προσφέρει από την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ και εσάς, τους φιλάθλους μας, που μας υποστηρίζετε ακούραστα κάθε ημέρα. Έχετε την απέραντη ευγνωμοσύνη μου. Χωρίς εσάς, η επιτυχία δεν είναι εφικτή. Θα κάνουμε κάθε φίλαθλο της ομάδας μας απ' όλο τον κόσμο υπερήφανο» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος προπονητής.

1/ I'm thrilled to extend my contract with @olympiacosfc. It is a matter of great pride and responsibility to lead this team, and we want to build on the work we started in May 2018. We've had an excellent season and will continue to fight to win titles for this great club. pic.twitter.com/WuV63e45Ii