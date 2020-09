Μαρτίνς: «Η σεζόν 2020/21 να είναι μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες»

Με μήνυμά του στα social media, εν όψει της έναρξης των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Super League ο προπονητής των Πειραιωτών, Πέδρο Μαρτίνς ευχήθηκε η φετινή αγωνιστική περίοδος να είναι ακόμη καλύτερη για τους νταμπλούχους Ελλάδας.

«Η αρχή της νέας σεζόν πλησιάζει και μαζί της έρχονται νέοι στόχοι και προκλήσεις. Η προηγούμενη χρονιά ήταν καταπληκτική σε όλα τα επίπεδα και η φιλοδοξία μας είναι να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα αυτή τη σεζόν! Θέλουμε το 2020/21 να είναι μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, επιτεύγματα και χαρά για τους φιλάθλους μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός, εν όψει του αγώνα των ερυθρόλευκων με τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο «Γ. Καραϊσκάκης».

1/ The start of the new season is approaching and with it comes new goals and challenges. Last season was amazing on all levels and our ambition is to do even better this year! pic.twitter.com/P0OmHd7mvN