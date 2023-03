Ο Βαλμπουενά για την τραγωδία στα Τέμπη: «Σε τέτοιες φριχτές περιπτώσεις καταλαβαίνουμε τη δύναμη των Ελλήνων»

Στην ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη με την σύγκρουση των δύο τρένων αναφέρθηκε ο Ματιέ Βαλμπουενά, τονίζοντας ότι η σκέψη του είναι στα θύματα και στις οικογένειές τους.

«Όλες οι σκέψεις μου είναι στα θύματα της τραγωδίας και στις οικογένειές τους. Σε μία τέτοια τρομερή κατάσταση καταλαβαίνουμε την δύναμη του ελληνικού λαού. Ας είμαστε δυνατοί μαζί» έγραψε συγκεκριμένα o ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

All my thoughts go to the victims of this tragedy and their families 🖤

It is in this kind of terrible situation that we realize Greek people’s strenght. Let’s be strong together 🇬🇷🙏 #RIP pic.twitter.com/mT1a4DawIA