Ο Χουάνγκ σκόραρε στο φιλικό της Νότιας Κορέας κόντρα στην Ουρουγουάη!

Tον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα βρήκε ο Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ στον φιλικό αγώνα της Νότιας Κορέας απέναντι στην Ουρουγουάη, που διεξήχθη στη Σεούλ.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού με σουτ από το ύψος του πέναλτι ισοφάρισε σε 1-1, επιστρέφοντας στα γκολ με το εθνόσημο μετά τον Οκτώβριο του 2021.

Για την ιστορία η Ουρουγουάη αναδείχθηκε νικήτρια με 2-1 σκορ.

What an assist from Lee kei-je to Hwang Beon to find the equalizer pic.twitter.com/5jx46RGVeM