Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Νικολάς Φρέιρε!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Νικολάς Φρέιρε. O 29χρονος Αργεντινός στόπερ θα παίξει στην ομάδα του Πειραιά, που ήρθε σε συμφωνία με την Πούμας για το μονοετή δανεισμό του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού Νικολάς Φρέιρε, ο οποίος γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1994 στη Σάντα Λουσία, της επαρχίας Σαν Χουάν. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην CAI της πατρίδας του, ώσπου ακολούθησε η Αρχεντίνος Τζούνιορς, με την οποία έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2012-2013, σημειώνοντας 12 συμμετοχές. Συνολικά με το κλαμπ της χώρας του πραγματοποίησε 96 συμμετοχές, πέτυχε έξι γκολ και έφτασε να γίνει αρχηγός του.

Τον Ιούλιο του 2017 τον αγόρασε η Τόρκε από την Ουρουγουάη, μέλος του City Football Group, για να δοθεί ακολούθως δανεικός στην Τσβόλε. Στην ολλανδική ομάδα έκανε 21 συμμετοχές (οι 18 στην Eredivisie), σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη βραζιλιάνικη Παλμέιρας, ενώ το ίδιο έγινε τον Ιανουάριο του 2019 από την Κίτο του Εκουαδόρ, με την οποία έκανε 14 συμμετοχές και πέτυχε τέσσερα γκολ.

Τον Ιούλιο του 2019 τον αγόρασε από την Τόρκε η Πούμας από το Μεξικό. Από τότε έως και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε 129 συμμετοχές, σημείωσε έξι γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Νικολάς, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό!»

🔴⚪ ✍🏻 Νικολάς Φρέιρε καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Nicolás Freire welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Freire #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/7nyuoOMRmH