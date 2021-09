Ολυμπιακός: Έκανε τα αποκαλυπτήρια της τρίτης εμφάνισής του!

Την τρίτη φανέλα που θα φοράει τη φετινή σεζόν παρουσίασε την Τετάρτη η ΠΑΕ Ολυμπιακός, κάνοντας τα αποκαλυπτήριά της μέσω των λογαριασμών της στα social media.

H τρίτη εμφάνιση των Πειραιωτών είναι σε γκρι χρώμα και η επίδειξή της έγινε με τους Ρόνι Λόπες, Λαλά, Καρμπόβνικ και Κινκουέ να αναλαμβάνουν τον ρόλο των μοντέλων.



Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:



Φοράμε την ολοκαίνουργια 3η μας εμφάνιση και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε! / We put on our brand new 3rd kit and keep on dreaming! 🔴⚪ #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasfootball #adidasgr #createdwithadidas @adidasfootball pic.twitter.com/sHF2GJJ4ee