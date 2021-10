Ολυμπιακός για Ντέταρι: «Ο θρύλος μας επέστρεψε στο Καραϊσκάκη»

Ο Λάγιος Ντετάρι βρέθηκε την Κυριακή στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης», όπου παρακολούθησε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο παλαίμαχος άσος, ο οποίος ήταν ένας παίκτης που λατρεύτηκε από τους φίλους της ομάδας του Πειραιά και παραμένει εκ των αγαπημένων ξένων που έχουν φορέσει την «ερυθρόλευκη» φανέλα, μετά το τέλος του αγώνα σε δηλώσεις του εξέφρασε την αγάπη του για τον σύλλογο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλος ο κόσμος με αγαπάει», αν και επισήμανε ότι είναι «στενοχωρημένος γιατί η ομάδα δεν κέρδισε».

Τη Δευτέρα σε μήνυμά της στα social media η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανέφερε για την παρουσία του Ντέταρι στο Φάληρο: «Ο Θρύλος του Ολυμπιακού μας, Λάγιος Ντέταρι επέστρεψε εχθές στο Γ. Καραισκάκης!».

