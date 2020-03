Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με μήνυμά της στο twitter επισήμανε ότι της λείπει η παρουσία των φιλάθλων της, ωστόσο υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η υγεία όλων.

«Μας λείπετε, όμως το Καραϊσκάκη θα είναι εδώ όταν όλα θα είναι και πάλι ασφαλή», επισημαίνει η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ μέσω των social media.



#StaySafe and #StayAtHome! We #MissYou already, but this is essential. #Karaiskaki will be here when all is safe again! / #ΜένουμεΣπίτι και μένουμε ασφαλείς! Μας λείπετε, όμως το Καραϊσκάκη θα είναι εδώ όταν όλα θα είναι και πάλι ασφαλή!#Olympiacos #Family #Fans #HomeTeam pic.twitter.com/Yq2w5lB3hL