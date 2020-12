Ολυμπιακός: Με την ερυθρόλευκη φανέλα κόντρα στην Πόρτο

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη της κρίσιμης αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Πόρτο.

Οι «ερυθρόλευκοι» στις 22.00 (CosmoteSport 2) θα φιλοξενήσουν τους «δράκους» στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League και θέλουν τη νίκη, προκειμένου να τερματίσουν σίγουρα πάνω από τη Μαρσέιγ, συνεχίζοντας στους «32» του Europa League.

Oι Πειραιώτες θα παραταχθούν στην αναμέτρηση με τους Πορτογάλους με την κλασική «ερυθρόλευκη» φανέλα τους, όπως αποκάλυψε ο σύλλογος μέσω των λογαριασμών του στα social media.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🔴⚪️#Olympiacos #UCL #OLYFCP #Legend #Football #Jersey @ChampionsLeague pic.twitter.com/8qVa9pgJtL