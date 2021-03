Ολυμπιακός: Με την μπλε εμφάνιση απέναντι στην Άρσεναλ

Με την μπλε εμφάνιση θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αποψινό του αγώνα ρεβάνς με την Άρσεναλ, που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο για τη φάση των «16» του Europa League, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι με την ίδια εμφάνιση οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αγωνιστεί και πέρυσι στο «Emirates» όπου πέτυχαν μία ιστορική πρόκριση επί των «κανονιέρηδων» στην παράταση με 2-1 σκορ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς ο Ολυμπιακός είχε χάσει με 3-1 σκορ από την ομάδα του Αρτέτα και ως εκ τούτου σήμερα (19.55) το έργο του για να βρεθεί στα προημιτελικά είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🦁👊🏻#Olympiacos #UEL #ARSOLY #Legend #Football #Jersey @EuropaLeague pic.twitter.com/Vq4yViPw5O