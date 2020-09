ΠΑΕ Ολυμπιακός για Αντετοκούνμπο: «Έκανες όλους τους Έλληνες υπερήφανους»

Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, για την ανάδειξή του ως MVP στο ΝΒΑ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

«Συγχαρητήρια Γιάννη! Έκανες όλους τους Έλληνες υπερήφανους με την ανάδειξή σου ως MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο NBA!/ #Congratulations @Giannis_An34 ! Once again you have made us all extremely proud of you, for being named #Back2Back 2019-2020 #NBAΜVP!», η ανάρτηση των «ερυθρόλευκων» στο twitter.