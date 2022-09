Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» και ο Μπόουλερ

Μετά την ανακοίνωση του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ Μαρσέλο, ο Ολυμπιακός... επισημοποίησε και την απόκτηση του Τζος Μπόουλερ, με τη μορφή δανεισμού, από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση από τον αγγλικό σύλλογο και απλώς αναμενόταν να ανακοινώσει τον 23χρονο εξτρέμ και η ομάδα του Πειραιά. Ο Μπόουλερ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για έναν χρόνο και έχει ήδη δηλωθεί στην UEFA, ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής στους ομίλους του Europa League.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζος Μπόουλερ, με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 23χρονος εξτρέμ γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1999 στο Chertsey της Αγγλίας και ξεκίνησε την καριέρα του στην ακαδημία της ΚΠΡ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Έβερτον, με την οποία έλαβε μέρος συνολικά σε 41 ματς, με απολογισμό 6 γκολ και 3 ασίστ.

Δόθηκε δανεικός στη Χαλ, όπου έπαιξε σε 28 αγώνες της Championship και 31 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 1 ασίστ και 1 γκολ. Ακολούθως πήρε μεταγραφή στην Μπλάκπουλ με την οποία σε 52 ματς σημείωσε 10 γκολ και έδωσε 3 ασίστ».

Ο Τζος Μπόουλερ στα «ερυθρόλευκα»! / @JoshBowler10 in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #JoshBowler #WelcomeBowler #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/ZbUBbRvr0a