Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» ο Αγκιμπού Καμαρά

To χρονικό μίας προαναγγελθείσης μεταγραφής ολοκληρώθηκε την Τρίτη, καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Αγκιμπού Καμαρά μέχρι το 2025.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός από τη Γουινέα έχει ενσωματωθεί εδώ και περίπου δέκα ημέρες στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους βεβαίως είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό, έχοντας αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στις προπονήσεις.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού



«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αγκιμπού Καμαρά. Ο διεθνής άσος από τη Γουινέα γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 2001 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός.



Ο 20χρονος αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Λιλ από το 2019, όταν και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα. Τον Φεβρουάριο του 2021, στον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στη Ντιζόν, συνδύασε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα με γκολ.



Ο Καμαρά είχε παρουσία σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της πατρίδας του, πριν γίνει διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γουινέας τον Οκτώβριο του 2019».

Ο Αγκιμπού Καμαρά στα «ερυθρόλευκα»! / Aguibou Camara in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #AguibouCamara #WelcomeCamara #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/boA911oLkL