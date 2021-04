Παπασταθόπουλος: «Είμαστε πρωταθλητές. Το αξίζαμε!»

Ο Ολυμπιακός την Κυριακή κατέκτησε και μαθηματικά το 46ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, καθώς κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Παναθηναϊκού, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Σήμερα (12/4), ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του για αυτό το γεγονός με τους ακόλουθούς του στο Τwitter, γράφοντας σε ποστάρισμά του, που ήταν στα αγγλικά:

«Είμαστε πρωταθλητές. Συγχαρητήρια σε όλους! Το αξίζαμε!».

We are the Champions!



Congratulations to everyone. Well deserved 🔴⚪ 🏆 #Olympiacos pic.twitter.com/FVyJicEsfD