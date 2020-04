«Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ελαμπντελαουί η Γαλατασαράι»

Στον ισχυρισμό ότι ο Ομάρ Ελαμπντελαουί βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Γαλατάσαραϊ προχώρησε ο Γάλλος δημοσιογράφος, Manu Lonjon, σε ανάρτησή του στο twitter.

Πιο συγκεκριμένα ο συντάκτης της «Parisien» επισημαίνει ότι η «τσιμ μπομ» έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Νορβηγό μπακ του Ολυμπιακού, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει αρκετά.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του Ελαμπντελαουί λήγει το καλοκαίρι και όπως φημολογείται εδώ και αρκετό διάστημα μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του είναι η τουρκική ομάδα.

Omar Elabdellaoui ( Olympiakos / free of contract) received an offer from Galatasaray. pic.twitter.com/IX29W5gzfp