Σουντανί: «Θα συνεχίσουμε τη μάχη μέχρι τέλους»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Χιλάλ Σουντανί να τονίζει απογοητευμένος για αυτό το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας πάντως ότι οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν να παλεύουν μέχρι τέλους.

«Είμαι απογοητευμένος με το αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε όμως τη μάχη μέχρι τέλους» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του ο Αλγερινός μεσοεπιθετικός των «ερυθρολεύκων».

Very disappointed with the result , we will continue fighting until the end. Happy to be back 🙏 @olympiacosfc pic.twitter.com/8vzpkgXBFe