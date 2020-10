Στα ερυθρόλευκα ο Τιάγκο Σίλβα

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Τιάγκο Σίλβα, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τιάγκο Σίλβα. Ο Πορτογάλος μέσος έχει γεννηθεί στη Λισαβόνα στις 2 Ιουνίου του 1993 και έχει αγωνιστεί στις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας των U20, U21 και U23.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα και στη συνέχεια πήγε στα αντίστοιχα της Μπελενένσες, με την οποία και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2012.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του Τιάγκο Σίλβα η Φεϊρένσε, ενώ το προηγούμενο καλοκαίρι μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Νότινγχαμ Φόρεστ.

Τιάγκο Σίλβα καλώς όρισες, στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Tiago Silva! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #TiagoSilva #WelcomeTiagoSilva #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/nWH4Wo1hGD