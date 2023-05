«Στη λίστα του Ολυμπιακού ο Τίτε»

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Τίτε φέρεται να βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού.

Αυτό τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο Μπρούνο Αντράντε. Πιο συγκεκριμένα ο έγκυρος Πορτογάλος δημοσιογράφος επισημαίνει πως ο 62χρονος προπονητής βρίσκεται στο στόχαστρο των Πειραιωτών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ελληνική ομάδα δεν παίζει μόνη της για να αποσπάσει την υπογραφή του.

Σύμφωνα πάντα με τον Αντράντε για τον Τίτε υπάρχει ενδιαφέρον και από την Αλ Χιλάλ, την ώρα που την περίπτωσή του εξετάζουν η Φενέρμπαχτσε, αλλά και μία ομάδα από την Ιαπωνία.

Πάντως, όπως επισημαίνει ο Πορτογάλος δημοσιογράφος, ο έμπειρος προπονητής δεν βιάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

