Στα παλιά του λημέρια βρέθηκε Ραφίνια. Ο έμπειρος οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού, εκμεταλλευόμενος την παρουσία του στη Βραζιλία για τις διακοπές των Χριστουγέννων, πήγε στην προπόνηση της Φλαμένγκο, στην οποία ως γνωστόν αγωνιζόταν μέχρι πριν λίγους μήνες.

Μάλιστα, ο Ραφίνια, σε δηλώσεις που έκανε, χαρακτήρισε τη Φλαμέγνκο ως «ομάδα της καρδιάς του».

Campeão da Libertadores, Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca com o Manto Sagrado, o nosso ex-lateral Rafinha visitou o Ninho do Urubu nesta quarta-feira! ❤️🖤 #CRF



