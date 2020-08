Super League: MVP των πλέι οφ ο Χασάν

Ο Αχμέντ Χασάν του Ολυμπιακού αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης των πλέι οφ της Super League, όπως προέκυψε μετά από ψηφοφορία. Ακολούθησαν οι Σωκράτης Διούδης, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Μάρκο Λιβάγια και Γιάννης Φετφατζίδης.

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού NIVEA MEN Player of the Play Off:

1/ Αχμέντ Χασάν 50,56%

2/ Σωκράτης Διούδης 13,31%

3/ Γιουσέφ Ελ Αραμπί 9%

4/ Μάρκο Λιβάια 7,5%

5/ Γιάννης Φετφατζίδης 6,04%

6/ Δημήτρης Κουρμπέλης 5,3%

7/ Μπρούνο Γκάμα 3,98%

8/ Νέλσον Ολιβέιρα 1,78%

9/ Ζοάο Φιγκεϊρέδο 0,80%

10/ Φερνάντο Βαρέλα 0,66%

11/ Ντιέγκο Μπίσεσβαρ 0,61%

12/ Χουάν Νέιρα 0,47%