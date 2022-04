Super League: Στις 4/5 το εξ αναβολής ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα των υπολειπόμενων αγωνιστικών σε play off και play out, ενώ παράλληλα ορίστηκε για την Τετάρτη 4/5 η εξ αναβολής αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τα play off θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 17 Μαΐου, με κοινή ώρα έναρξης και για τους τρεις αγώνες στις 8 μ.μ., όπως θα συμβεί και με τα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής (Σάββατο 14/5). Τα play out θα ολοκληρωθούν το Σαββατοκύριακο 14-15 Μαΐου, με τους τρεις αγώνες της Κυριακής να έχουν κοινή ώρα έναρξης (19:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα ως το τέλος του πρωταθλήματος:

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/5

17:00 Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα Γηπ. «Γ. Καραϊσκάκης»

19:00 Παναθηναϊκός-Άρης Γηπ. «Απ. Νικολαΐδης»

21:00 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Γηπ. Τούμπας

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (εξ αναβολής)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5

19:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Γηπ. Τούμπας

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5

18:00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ Στάδιο «Οι Ζωσιμάδες»

19:30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός ΟΑΚΑ

21:00 Άρης-Ολυμπιακός Γηπ. «Κλ. Βικελίδης»

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5

18:30 ΠΑΟΚ-Άρης Γηπ. Τούμπας

19:30 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα ΟΑΚΑ

21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Γηπ. «Γ. Καραϊσκάκης»

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5

20:00 Άρης-ΑΕΚ Γηπ. «Κλ. Βικελίδης»

20:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Γηπ. «Γ. Καραϊσκάκης»

20:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα Γηπ. «Απ. Νικολαΐδης»

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 17/5

20:00 ΑΕΚ-Ολυμπιακός ΟΑΚΑ

20:00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός Γηπ. Τούμπας

20:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Άρης Στάδιο «Οι Ζωσιμάδες»

PLAY OUT

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4

17:30 ΟΦΗ-Παναιτωλικός Γηπ. «Θ. Βαρδινογιάννης»

20:30 Βόλος-Ατρόμητος Πανθεσσαλικό Στάδιο

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/5

19:30 Αστέρας Τρίπολης-Λαμία Γηπ. «Θ. Κολοκοτρώνης»

19:30 Ιωνικός-Απόλλων Σμύρνης Γηπ. Νεάπολης

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5

19:30 Απόλλων Σμύρνης-Λαμία Γηπ. «Γ. Καμάρας»

19:30 Ατρόμητος-Ιωνικός Δημ. Στάδιο Περιστερίου

19:30 Παναιτωλικός-Βόλος Γηπ. Παναιτωλικού

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5

16:00 ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης Γηπ. «Θ. Βαρδινογιάννης»

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5

17:00 Βόλος-ΟΦΗ Πανθεσσαλικό Στάδιο

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5

19:30 Αστέρας Τρίπ.-Απόλλων Σμ. Γηπ. «Θ. Κολοκοτρώνης»

19:30 Ιωνικός-Παναιτωλικός Γηπ. Νεάπολης

19:30 Λαμία-Ατρόμητος ΔΑΚ Λαμίας «Αθ. Διάκος»