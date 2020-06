Το «αντίο» των Τζιοβάνι και Καστίγιο στον Αλέφαντο

Grande treinador que tive Nikos Alefantos , lamento seu falecimento , que Jesus conforte o coração de todos seus amigos e familiares !! Sentiremos sua falta ❤️ Great coach I had, I regret your passing away, may Jesus comfort the hearts of all your friends and family !! We will miss you ❤️

A post shared by Giovanni Oliveira (@g10vanni) on Jun 23, 2020 at 8:45am PDT