Το «αντίο» του Χασάν στον Ολυμπιακό

I would like to say thank you to everyone at Olympiacos for everything we shared since day one, and a special thank you to the fans who have always supported me on and off the pitch. I wish you all the best and I will miss you all... I will always be supporting you .. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε όλους στον Ολυμπιακό, για όλα όσα μοιραστήκαμε, από την πρώτη μέρα. Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους φιλάθλους, που με στήριξαν πάντα, μέσα και έξω από το γήπεδο. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα μου λείψετε όλοι... Θα σας υποστηρίζω πάντα... ⚪️🔴

