Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Εμβιλά!

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί μετά από τρία χρόνια ο Γιάν Εμβιλά. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν μέσω social media την αποχώρηση του 33χρονου μέσου, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε.

Ο Γάλλος άσος εντάχθηκε στην ομάδα του Πειραιά το καλοκαίρι του 2020 και κατέγραψε 141 συμμετοχές (8 γκολ) σε όλες τις διοργανώσεις, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων στη Super League.

Γιαν Εμβιλά σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @yannmvila!🔴⚪️🙏🏻



#Olympiacos #ThankYou #YannMVila pic.twitter.com/xUbwzRz4t1