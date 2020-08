Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον Κώστα Τσιμίκα!

Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον Τσιμίκα!

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Λίβερπουλ για την απόκτηση του Kώστα Τσιμίκα, υπήρξε και σχετική ανάρτηση και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media του συλλόγου για τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς μπακ στους «ρεντς».

Σε αυτήν οι Πειραιώτες ευχαρίστησαν τον πρώην πλέον ποδοσφαιριστή τους για όλα όσα προσέφερε στην ομάδα, ενώ του ευχήθηκαν και καλή επιτυχία στο νέο «λιμάνι» της καριέρας του.

Αναλυτικά το μήνυμα των «ερυθρόλευκων»:

«Το 2014 ο Τσιμίκας εντάχθηκε στην Ακαδημία μας! Σήμερα ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια τη μεταγραφή του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, Λίβερπουλ! Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία Κώστα, θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας».

In 2014 #Tsimikas joined the @olyfcacademy! Today we are proud to announce the transfer of our "Tsimi" to the English Champion & current European & World Champion @LFC! We wish you every success Kostas, you will always be a member of our red-and-white #family 🔴⚪️🦁 #Olympiacos pic.twitter.com/mkpqqV0lse