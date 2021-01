Το «ευχαριστώ» του Σουντανί στον Ολυμπιακό

Ο Χιλάλ Σουντανί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Φατέχ στη Σαουδική Αραβία και θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την ομάδα του μέχρι πρότινος, τον Ολυμπιακό. «Πέρασα υπέροχα ως παίκτης και ως άνθρωπος στην Ελλάδα» έγραψε ο διεθνής Αλγερινός επιθετικός στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ο Χιλάλ Σουντανί έγραψε: «Θέλω να ευχαριστήσω άπαντες στον Ολυμπιακό. Παίκτες, οπαδούς και υπαλλήλους για όσα μου έδωσαν. Πέρασα υπέροχα ως παίκτης και ως άνθρωπος, είχα διασκέδαση και ευτυχία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για όλα».

I would like to thank all the Olympiakos staff, players and fans for everything you have brought me.

I had a great time as a player but also as a man, I had a lot of fun and happiness in Greece. 🇬🇷❤️

Thanks for everything.🙏🏽 @olympiacosfc pic.twitter.com/AhVdOY48KX