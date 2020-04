Το μήνυμα του Ολυμπιακού για τη συμπλήρωση 31 ετών από την τραγωδία στο Χίλσμπορο

Μήνυμα στα social media ανέβασε ο Ολυμπιακός για τη συμπλήρωση 31 χρόνων από την τραγωδία του Χίλσμπορο.

«Στη μνήμη των 96 θυμάτων της τραγωδίας του Χίλσμορο. You'll Never Walk Alone», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ποστ της η ομάδα του Πειραιά.

In loving memory of the 96 victims of the Hillsborough Disaster, You'll Never Walk Alone @LFC #LFC #YNWA #Olympiacos pic.twitter.com/MbcNJf2lEL