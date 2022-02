To pasillo των παικτών του Ολυμπιακού στον πρωταθλητή Σισέ

To Kύπελλο Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με τη Σενεγάλη του Παπέ Αμπού Σισέ να κερδίζει στον τελικό την Αίγυπτο, γράφοντας ιστορία, αφού κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά.

O υψηλόσωμος στόπερ επέστρεψε στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ως κάτοχος του Κόπα Άφρικα, με τους συμπαίκτες του να του επιφυλάσσουν μια υποδοχή ανάλογη με έναν πρωταθλητή, κάνοντάς του ένα pasillo.

When your teammates welcome you back as an #AFCON2021 winner! 😁



Welcome back @cissepapeabou! 🏆🥇🇸🇳