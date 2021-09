Βαλμπουενά: «Έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Με μήνυμά του, εν όψει του αποψινού (20.30) εναρκτήριου αγώνα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Super League, με αντίπαλο τον Ατρόμητο, o Ματιέ Βαλμπουενά δηλώνει πανέτοιμος για τη νέα σεζόν, τονίζοντας ότι αυτός και οι συμπαίκτες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να κάνουν υπερήφανους τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

«Η νέα σεζόν της Super League αρχίζει απόψε. Είμαστε αφοσιωμένοι στους στόχους μας και έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, προκειμένου να σας κάνουμε περήφανους. Τα λέμε απόψε στο Γ. Καραϊσκάκης», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος άσος.

New season in the Super League starts today. Eyes on the objectives.

We're ready to give our best and make you proud. See you tonight at Karaiskakis! 🔴⚪ pic.twitter.com/YLumiuudpN