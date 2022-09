O προπονητής της Εθνικής Κολομβίας για τον Χάμες Ροντρίγκες: «Με εξέπληξε, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ποιότητά του»

Φορώντας το «10» και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ο Χάμες Ροντρίγκες σκόραρε στην επιστροφή του στην εθνική Κολομβίας, στη φιλική νίκη (4-1) κόντρα στη Γουατεμάλα, τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νιου Τζέρσεϊ.

Την Τετάρτη –επίσης ξημερώματα- το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί σε νέο φιλικό με τους «καφετέρος», απέναντι στο Μεξικό στην Σάντα Κλάρα (Καλιφόρνια).

«Ο Χάμες εξέπληξε ακόμα και εμένα» είπε ο 56χρονος Αργεντινός ομοσπονδιακός προπονητής της Κολομβίας, Νέστορ Λορέντσο, κάνοντας το δικό του ξεκίνημα στον πάγκο των Κολομβιανών «τρικολόρ», μιλώντας για τα 63 λεπτά που βρέθηκε στο γήπεδο ο Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος «άνοιξε το σκορ» απέναντι στη Γουατεμάλα.

James Rodriguez scores the first goal for #Colombia ⚽️🇨🇴

