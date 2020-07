Χασάν: «Αφιερωμένο στους οπαδούς μας»

It’s OFFICIAL !! WE ARE THE CHAMPIONS ⚪️🔴 🥇🏆Αφιερωμένο στους οπαδούς μας που σήμερα τους θέλαμε μαζί μας! @olympiacosfc

A post shared by Ahmed Hassan Kouka (@hassankouka9) on Jul 1, 2020 at 2:05pm PDT