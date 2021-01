Χασάν: «Να είστε ευγνώμονες για το σήμερα»

Ο Αχμέντ Χασάν άφησε πίσω του την περιπέτεια με τον κορωνοϊό και μπήκε εκ νέου στη... φαρέτρα του Πέδρο Μαρτινς.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός μάλιστα πέρασε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις της χθεσινής (9/1) εκτός έδρας νίκης του Ολυμπιακού με 2-1 επί του Παναιτωλικού και με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στους φίλους και στους θαυμαστές του.

«Η ζωή μπορεί να αλλάξει σε ένα δευτερόλεπτο. Να είστε ευγνώμονες για το σήμερα. Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα», έγραψε με νόημα, ο 27χρονος άσος.

Life can change in one second, be thankful for today , I’m so glad to be back ❤️⚽️ #elhamdulellah pic.twitter.com/7k1MTuu6cM