Γνωστό έγινε τη Δευτέρα το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων από την 16η έως και την 26η αγωνιστική της Super League, έπειτα από τη διεξαγωγή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

Έτσι, ανακοινώθηκαν και οι ακριβείς ημερομηνίες των ντέρμπι μέχρι τέλος της regular season του Πρωταθλήματος, που αναμένεται να κρίνουν πολλά στη μάχη της κορυφής, πριν αυτή κορυφωθεί στα πλέι οφ.

Αγωνιστικό-ορόσημο είναι η 20ή αγωνιστική, κατά την οποία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν στις 19:00 το clasico της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ και η εν Ελλάδι μητέρα των μαχών, μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δύο ώρες αργότερα (21:00).

Αναλυτικά:

16η Αγωνιστική

Σάββατο 10/01/26

17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος Αθηνών – Ολυμπιακός

19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Κυριακή 11/01/26

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ

17:30 ΟΦΗ – Asteras Aktor

19:30 Άρης – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

17η Αγωνιστική

Σάββατο 17/01/26

15:30 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

18:30 Asteras Aktor – Ολυμπιακός

Κυριακή 18/01/26

17:00 ΑΕΛ Novibet – Άρης

19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19/01/26

18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

20:00 Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος Αθηνών

18η Αγωνιστική

Σάββατο 24/01/26

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ

19:30 Asteras Aktor – ΑΕΚ

20:00 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

Κυριακή 25/01/26

16:00 Άρης – Λεβαδειακός

17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19:30 Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός

21:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

19η Αγωνιστική

Σάββατο 31/01/26

17:00 Παναιτωλικός – Άρης

18:00 Ατρόμητος Αθηνών – ΟΦΗ

20:00 Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 01/02/26

16:00 Λεβαδειακός – Asteras Aktor

17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20η Αγωνιστική

Σάββατο 07/02/26

17:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

18:00 Asteras Aktor – Βόλος ΝΠΣ

20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος Αθηνών

Κυριακή 08/02/26

16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η Αγωνιστική

Σάββατο 14/02/26

17:00 Παναιτωλικός – Asteras Aktor

20:00 Βόλος ΝΠΣ – Άρης

Κυριακή 15/02/26

16:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

Δευτέρα 16/02/26

18:00 Ατρόμητος Αθηνών – Πανσερραϊκός

22η Αγωνιστική

Σάββατο 21/02/26

17:00 Asteras Aktor – Ατρόμητος Αθηνών

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22/02/26

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:30 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

23η Αγωνιστική

Σάββατο 28/02/26

17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος Αθηνών – Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κυριακή 01/03/26

16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

17:30 Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ – Asteras Aktor

20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η Αγωνιστική

Σάββατο 07/03/26

17:00 Άρης – Ατρόμητος Αθηνών

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 08/03/26

16:00 Asteras Aktor – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 09/03/26

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

25η Αγωνιστική

Σάββατο 14/03/26

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet – Asteras Aktor

Κυριακή 15/03/26

17:30 Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ

18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος Αθηνών – ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

26η Αγωνιστική

Κυριακή 22/03/26 – 19:00 όλοι οι αγώνες

ΑΕΚ – Κηφισιά

Asteras Aktor – Παναθηναϊκός

Άρης – ΟΦΗ

Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος Αθηνών

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Το πρόγραμμα όλων των ντέρμπι μέχρι το τέλος της regular season

14η αγωνιστική

14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική

21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

17η αγωνιστική

18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική

01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική

08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική

15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική

08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ