Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τη νίκη απέναντι στους επικίνδυνους Θεσσαλονικείς στο ματς για την 9η αγωνιστική της Super League.
Ολυμπιακός – Άρης 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Ονιεμαέτσι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Σίστο, Γένσεν, Μορόν.