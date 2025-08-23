Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα στο κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τη νίκη στο πρώτο τους ματς για τη νέα σεζόν.
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί.
Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Άλχο, Καστάνο, Σίπτσιτς, Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.