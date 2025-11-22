Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 11η αγωνιστική της Super League, το οποίο έρχεται πριν το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ για το Champions League.
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Νασιμέντο, Έσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Γκαρθία, Μουτουσαμί, Μπάκου, Οζέγκοβιτς.