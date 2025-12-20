Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 15η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τη νίκη στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος της Super League για το 2025 απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα των βορείων προαστίων.
Ολυμπιακός – Κηφισιά 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρεμι.
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σόουζα, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Έμπο, Πέρεθ, Πόμπο, Παντελίδης, Ζέρσον, Τετέι.