Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τη νίκη στο ματς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι, Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ.