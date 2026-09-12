Νέα αποχή, νέα φιλοσοφία, αλλά ο στόχος παραμένει ίδιος. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:00) τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία.

Η αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έπειτα από δυόμισι χρόνια στον «ερυθρόλευκο» πάγκο έφερε αλλαγή «σκυτάλης» και πλέον ο συμπατριώτης του καλείται να παρουσιάσει από την πρώτη μέρα τα δικά του αγωνιστικά «θέλω»…Περισσότερη ένταση, δημιουργία και επιθετικότητα είναι ορισμένα από τα στοιχεία που θέλει να προσθέσει στο παιχνίδι των Πειραιωτών.

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